В Криму мусульман масово викликають на допити

Про це інформагентству QHA повідомила голова ГО "Ліга мусульманок "Інсаф" Лутфіє Зудієва.

За її словами, в середу в Кіровському до місцевого РВВС "запросили" близько 150 мусульман. Точна кількість запрошених на допити невідома, багатьох викликали на "бесіду" по телефону.

"Всі, хто був (це вже близько 10 осіб), вчора (у середу - ред.) сходили, вони кажуть, що задають питання особистого характеру і про релігію, наприклад, "коли прийшли до Ісламу", "з ким спілкуєтеся", "чи належите до тих чи інших течій Ісламу". Всі, хто вчора до мене звернувся, це всі люди релігійні", - розповіла Лутфіє Зудієва

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"В Старому Криму людей запрошували у відділ міліції, на повістках в Кіровському написано - в РВВС. Ну, зрозуміло, що спілкуються там не прості міліціонери. Вчора показували списки по Кіровському, повістки були роздані 150 мусульманам", - зазначає Зудієва.

За словами активістки, правоохоронці в Старому Криму у деяких людей знімали відбитки пальців і робили їх фото, що є протизаконним.

"В Старому Криму дійшло до того, що знімали відбитки пальців, деяких фотографували. Оцінюючи ситуацію я розумію, що це незаконно. Весь процес було запущено вчора дуже швидко і несподівано для нас. Ми тільки на даний момент встигли інформаційно зреагувати", - зазначає вона.

За словами голови ГО "Ліга мусульманок "Інсаф", всі, хто потрапив в таку ситуацію, можуть звертатися за допомогою в юридичне управління Меджлісу кримськотатарського народу та Правозахисний рух Криму. Крім того, їм готові допомогти правозахисники з Росії.