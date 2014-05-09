В одеському Будинку профспілок виламали встановлені міліцією огорожі

Про це повідомляє одеське видання "Таймер".

9 травня, в Одесі, невідомі виламали металеві загородження, встановлені правоохоронцями всередині Будинку профспілок, який горів 2 травня.

За інформацією одеського видання ТАЙМЕР, люди аргументують свої дії тим, що він них приховують хід розслідування трагічних подій 2 травня, і одесити мають намір самі розбиратися, як все було насправді.