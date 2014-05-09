До Києва з дводенним візитом прибув генсек ОБСЄ
ОБСЄ розробила "дорожню карту" для вирішення кризи в Україні
До Києва з дводенним візитом прибув генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзанньєр.
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця провів зустріч з Дзанньєром, у ході якої сторони обмінялися думками результатам візиту діючого голови ОБСЄ, президента Швейцарії Дід’є Буркгальтера до Москви 7 травня.
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Крім того, співрозмовники обговорили питання розширення діяльності спеціальної моніторингової місії в Україні, а також шляхи залучення ресурсів і експертизи координатора проектів ОБСЄ в Україні та спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до реалізації ініціативи щодо проведення загальнонаціонального діалогу з актуальних питань суспільно-політичного життя.