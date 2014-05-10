Нардепа Продивуса викликали в міліцію у зв’язку зі стріляниною на Рівненщині – ГПУ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Як йдеться в повідомленні, органи прокуратури Рівненщини здійснюють процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами подій, що відбулися напередодні у Сарненському районі із застосуванням зброї. Відомості до ЄРДР внесені Сарненським райвідділом міліції за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство), ч. 1 ст. 194 (пошкодження майна), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що 9 травня поблизу с. Селище Сарненського району стався конфлікт між місцевими мешканцями та 50 озброєними громадянами з інших регіонів України. Останні заявили про намір встановити контроль над видобутком бурштину в Сарненському районі, а після спротиву представників місцевої громади розпочали стрілянину. В результаті інциденту одного місцевого мешканця було поранено, ще двоє мешканців отримали тілесні ушкодження. У відповідь близько 2 тисяч обурених селян пошкодили автомобілі, на яких прибули озброєні чоловіки, нагадали в ГПУ.

За підозрою у скоєнні злочину працівники міліції затримали 16 осіб, мешканців Житомирської, Хмельницької та Київської областей. Вилучено 15 одиниць вогнепальної зброї та набої до неї. На місті конфлікту також виявлено візитівки народного депутата України Продивуса, зазначили в Генпрокуратурі.

На даний час здійснюється комплекс слідчих дій для з’ясування усіх обставин інциденту, йдеться в повідомленні.