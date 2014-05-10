Шкіряк заявив, що знімає свою кандидатуру з президентських виборів

Кандидат у президенти України Зорян Шкіряк заявив, що просить виборців не враховувати його кандидатуру під час голосування на виборах глави держави 25 травня.

Відповідну заяву він зробив в ефірі НТКУ , яка транслювала дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка, Василя Цушка, Зоряна Шкіряка.

«Сьогодні я заявляю про те , що припиняю участь у президентській кампанії і прошу у бюлетенях моє прізвище не враховувати», - цитують Шкіряка «Факти».

Він подякував усім , хто його підтримував і критикував. При цьому політик висловив намір надавати допомогу майбутньому президенту. Шкіряк також заявив, що найближчим часом вирушить на схід України.

Як повідомляв УНІАН, раніше Центрвиборчком зняв з реєстрації кандидатів Наталію Королевську та Олега Царьова на їхнє прохання.