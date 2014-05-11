Терористи намагаються прикрити "референдумом" свої злочини - АП

Про це під час брифінгу сказав тимчасовий виконувач обов’язків голови Адміністрації Президента України Сергій Пашинський, повідомляє прес-служба глави держави.

«Фактично ніякого референдуму там не проводиться. Це не більше ніж інформаційна кампанія терористів, щоб прикрити свої злочини думкою жителів Донецька і Луганська», - зазначив Пашинський.

Читайте такожВ Донецьку на "референдумі" українським ЗМІ не дозволяють вести фото- та відеозйомкуВін підкреслив, що для проведення референдуму на території, де проживає 6 мільйонів громадян, треба відкрити тисячі виборчих дільниць та організувати роботу виборчих комісій.

«На двох третинах Донецької і Луганської областей взагалі ніякого референдуму немає, а в деяких великих містах, які знаходяться під контролем терористів на сьогоднішній день, це по суті міні-мітинги, які фіксуються роздрукованими на принтері бюлетенями», - сказав він.

Також в.о. глави АП наголосив, що посадові особи Донецької та Луганської областей, які братимуть участь у цьому злочинному дійстві, будуть притягнуті до відповідальності згідно з законами України.

«Ми будемо в рамках законів України жорстко реагувати на будь-які прояви сепаратизму та тероризму», - зазначив Пашинський.