Порошенко: виборці жорстко і емоційно вимагають проведення дострокових парламентських виборів

00:28, 12 травня 2014
Політика
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Кандидат на пост Президента України, позафракційний народний депутат Петро Порошенко наголошує, що виборці дуже жорстко вимагають проведення дострокових парламентських виборів.

Порошенко

«Це просто дуже жорстка вимога виборців – дострокові парламентські вибори», - сказав Порошенко на прес-конференції у Херсоні.

За його словами, він знав, що 80-85 відсотків виборців висловлюються за проведення дострокових парламентських виборів, але не думав «що це буде зроблено на стільки емоційно».

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Кандидат в Президенти України наголошує, що люди вимагають відкритих списків під час виборів: вони хочуть знати за кого голосують і хто представлятиме їх інтереси у парламенті.

«Я вважаю, що парламент вимушений буде на це реагувати, бо народ вже навчився реалізовувати п’яту статтю Конституції України і знає, що єдиним джерелом влади в Україні є народ»,  - сказав Порошенко.

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