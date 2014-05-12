Порошенко: виборці жорстко і емоційно вимагають проведення дострокових парламентських виборів
Кандидат на пост Президента України, позафракційний народний депутат Петро Порошенко наголошує, що виборці дуже жорстко вимагають проведення дострокових парламентських виборів.
«Це просто дуже жорстка вимога виборців – дострокові парламентські вибори», - сказав Порошенко на прес-конференції у Херсоні.
За його словами, він знав, що 80-85 відсотків виборців висловлюються за проведення дострокових парламентських виборів, але не думав «що це буде зроблено на стільки емоційно».
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Кандидат в Президенти України наголошує, що люди вимагають відкритих списків під час виборів: вони хочуть знати за кого голосують і хто представлятиме їх інтереси у парламенті.
«Я вважаю, що парламент вимушений буде на це реагувати, бо народ вже навчився реалізовувати п’яту статтю Конституції України і знає, що єдиним джерелом влади в Україні є народ», - сказав Порошенко.