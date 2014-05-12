Росія продовжує повертати Україні військові судна

У понеділок, 12 травня, в одеському порту очікується прибуття корабля управління "Славутич", протичовнових корветів "Луцьк" та "Тернопіль", а також ракетного корвета "Придніпров'я", пишуть "Вести".

Раніше в Одесу були перебазовані кораблі ВМС України "Донбас" і "Кіровоград", ракетний катер "Прилуки", танкер "Фастів" і судно розмагнічування "Балта".

На 13 травня планується передача Україні підводного човна "Запоріжжя", яка в силу свого поважного віку, незважаючи на недавній ремонт, безнадійно застаріла. Скоріше за все, вона стане музейним експонатом.