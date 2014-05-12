АТО не зупиниться, доки «терористи тероризують населення» – Аваков

Як сказав він, перебуваючи в Харкові після інспектування підрозділів АТО, заходи триватимуть, доки «терористи тероризують населення» в цих областях.

За його словами, під час виборів президента 25 травня готуються провокації, і міліція готова протистояти їм. Територію країни Міністерство внутрішніх справ поділило на кілька зон ризику, яким буде приділятися «висока» та «гіпервисока» увага.

При цьому Аваков упевнений, що голосування у Луганській та Донецькій областях теж буде проведено.

Відповідаючи Радіо Свобода на запитання щодо гарантування безпечного процесу виборів на Луганщині та Донеччині, міністр наголосив, що «міліція сприяє, як може». При цьому Аваков назвав так званий референдум проросійських сепаратистів провальним у багатьох районах Луганської та Донецької областей.

Окрім цього, міністр планує звернутися до Центрвиборчкому та до Верховної Ради, щоб ті дозволили підрозділам міліції перебувати на виборчих дільницях безпосередньо під час підрахунку голосів, «щоб не було ніяких ризиків та спекуляцій із приводу цього».

Останнім часом у кількох регіонах Сходу України українські силові структури проводять антитерористичну операцію проти угруповань збройних проросійських сепаратистів.