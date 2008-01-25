В НУ-НС сподіваються, що Яценюк перехитрить специфічних хлопців

Народний депутат від фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» Володимир Стретович говорить про необхідність розробки механізму роботи Верховної Ради в обхід блокування «регіоналів».

"«Регіонали» налаштовані на зрив роботи Верховної Ради. Для них було повною несподіванкою те, що запрацював новий демократичних уряд. Тому вони вирішили застосувати такий собі локаут, «знеструмити», так би мовити, парламент своїм блокуванням", - цитує Стретовича прес-служба НУ-НС.

«Нам необхідно розробляти механізм, як працювати в обхід блокування «регіоналів», - зауважив Стретович, - однак це питання залежить від ступені рішучості спікера».

«Регіонали» - специфічні хлопці, - зауважив Стретович, - І в них нема ніякого бажання працювати в опозиції. Втім, добре вже те, що суспільство має повну інформацію – чому парламент паралізований».

Депутат також заявив, що «ніхто ні на які парламентські канікули не піде всі добре відпочили на новорічні свята, тому будемо працювати в комітетах».