Уряд України підтримує проведення другого раунду Женевської зустрічі - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк під час спільної прес-конференції з президентом Європейської Ради Германом ван Ромпеєм.

Яценюк зазначив, що повністю підтримує ван Ромпея стосовно того, що Женевська заява щодо початкових конкретних кроків деескалації напруги і відновлення безпеки має бути виконана.

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«Що стосується міжнародної переговорної позиції, пане президент, то я повністю підтримую ваш референс щодо Женевських домовленостей. Хочу чітко заявити позицію уряду України, що ми підтримує формат переговорів виключно за наявності за столом переговорів України, ЄС, США і Російської Федерації», - зазначив Яценюк.

Він також підкреслив, що Росія «повинна припинити підтримувати терористів (на сході України - УНІАН), закликати їх скласти зброю, залишити приміщення, перестати їх фінансувати і тоді в Україні буде спокій».