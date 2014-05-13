За приєднання до Дніпропетровської області проголосували майже 70% жителів Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, під час опитування у Донецькій та Луганській областях було видано 2 млн 883 тис. 107 бюлетенів. Із них дійсними визнано 2 млн 848 тис. 942 бюлетеня.

З них за приєднання до Дніпропетровської області проголосували 1 млн 968 тис. 619 громадян - 69,1%.

Проти приєднання до Дніпропетровської області проголосували близько 774 тис. 912 учасників опитування, що складає 27,2%.

Лисенко зазначив, що наразі опрацьовано 99% бюлетенів. Доля ще 1% бюлетенів (18 тис. штук) невідома, оскільки немає зв’язку з мобільними групами, які проводили опитування в містах Сніжне та Торез.

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Загалом, за словами Лисенка, опитування було проведено у 42-х стаціонарних виборчих дільницях Донецької та Луганської областей та на 137 пересувних пунктах.

У Луганській області опитуванням були охоплені майже всі території, окрім Красного Луча, Антрацита та Брянки. В Донецькій області опитування не проводилося в Краматорську, в Слов’янську та районі, а також в Костянтинівці, Горлівці та Дружківці.

Лисенко повідомив, що протоколи з печатками про підсумки опитування будуть передані до Верховної Ради, яка має вирішити питання зміни адміністративно-територіального устрою України.