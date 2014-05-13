Кличко: наш пріоритет – забезпечення європейської якості вищої освіти

Про це заявив лідер партії “УДАР” Віталій Кличко під час зустрічі зі студентами та викладачами Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка.

"Європейська інтеграція повинна повернути університету, та й будь-якому вишу його первинну функцію: осередку знань, розвитку науки і невід’ємної частини прогресу країни", - відзначив Віталій Кличко.

І нагадав, що у Верховній Раді нарешті проголосували в першому читанні за новий закон про вищу освіту, ухвалення якого надасть вишам більшу автономію та фінансову незалежність. Лідер "УДАРу" закликав студентів прийти 25 травня на виборчі дільниці і обов'язково проголосувати, адже від позиції кожного українця залежить майбутнє країни.

"Сьогодні, коли існує загроза цілісності і незалежності нашої країни, від позиції кожного з вас багато залежить. Ваш голос може бути вирішальним, чи відбудуться зміни в країні чи ні. Тому я закликаю кожного 25 травня прийти на виборчу дільницю і зробити свій вибір. Від кожного з вас залежить майбутнє нашої держави", - наголосив Віталій Кличко.

Він відзначив, що його ключова задача - початок побудови сучасної європейської країни зі столиці, де нарешті запанують закон і справедливість. Кличко наголосив на важливості якісної освіти, адже молоді фахівці є рушійною силою розвитку держави. Відповідаючи на запитання студентів, Кличко запевнив, що ставши мером, обов'язково відновить програму стажування студентів у КМДА.