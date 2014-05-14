Нардеп: без успішної АТО спокійних виборів не буде

Таку думку в ефірі телеканалу "112 Україна" висловив народний депутат від фракції ВО "Свобода" Юрій Михальчишин, пише Gazeta.ua.

"Як би там зараз не розгорталися події, без успішного завершення АТО протягом цього тижня розраховувати на спокійне і злагоджене проведення виборчого процесу ми вже не можемо", - зазначив Михальчишин.

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За його словами, у влади на вибір є дві лінії поведінки.

"Або АТО набирає обертів, проводиться оперативно, гостро і масштабно, або ми вже зараз повинні розуміти, що будуть серйозні претензії у дуже багатьох суб'єктів виборчого процесу, і міжнародної геополітики до того, як ці вибори пройдуть", - уточнив парламентарій.