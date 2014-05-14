Поранені в Маріуполі бійці впевнені, що в них стріляли професіонали

Одного взяли у військовому шпиталі, ще п'ятьма займаються в обласній клінічній лікарні імені Мечникова, йдеться в сюжеті ТСН

Кореспонденту вдалося розпитати кількох бійців про те, що ж насправді сталося біля міськвідділу Маріуполя 9-го травня.

Його чекали вдома на Львівщині ще на початку квітня. Натомість 9-го травня Роман, разом із такими самими солдатами–строковиками, яким відклали демобілізацію, вирушив до Маріуполя. Вони прибули на підмогу місцевій міліції, їхньої підтримки попросив її керівник. Колону військових обстріляли ще на підході до міськвідділу.

Дві кулі потрапили хлопцеві в ногу. Його командир, отримав поранення в груди. Зараз вони лежать в одній палаті. Підполковник Нацгвардії просить не показувати його обличчя і про події 9-го травня говорить вкрай неохоче.

У тому, що бій біля міськвідділу не випадковість, переконаний офіцер запасу Олександр Кондрашин, доброволець батальйону "Азов" і один з найважчих пацієнтів у дніпропетровських лікарів.

Снайперська куля потрапила йому в кістку гомілки, розтрощивши її так, що маріупольські хірурги трохи не вдалися до ампутації.

Поранений воїн вже в лікарні намагався з'ясувати - хто ж у нього потрапив. Переглядав відео тій бійні, яке є в мережі, і переконався - у нього стріляв не самооборонець, а справжній професіонал, який розбирається в спеціальній тактиці.

Інші поранені хлопці від спілкування з пресою відмовляються, але за камерою підтверджують слова своїх колег. А ще просять передати подяку маріупольським лікарям, які проривалися до них крізь агресивний натовп.

Всі витрати на лікування військових взяла на себе обласна влада, а родичів поранених чоловіків розселили у себе небайдужі дніпропетровці.