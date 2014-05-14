У Києві 200 ультрас "Динамо" протестують проти матчів без глядачів

Як передає кореспондент УНІАН, вони мають намір вимагати від керівництва федерації скасувати своє рішення щодо гри “Динамо” - “Шахтар” без глядачів.

Футбольні вболівальники кажуть, що в разі, коли Федерація футболу не скасує своє рішення, тоді “така федерація нікому не потрібна”.

Колону вболівальників супроводжує близько 10 працівників міліції. Ситуація спокійна. Порушень громадського порядку з боку вболівальників немає.

Як повідомляв УНІАН, у фінальному матчі Кубку України зустрінуться "Динамо" (Київ) та "Шахтар" (Донецьк).

13 травня Виконком Федерації футболу України вирішив провести фінальний матч розіграшу Кубка України з футболу сезону 2013/2014 рр. 15 травня 2014 року о 20:00 у Полтаві на стадіоні «Ворскла» ім. О. Бутовського без присутності глядачів.

Нагадаємо, 7 травня Міністерство внутрішніх справ звернулося до Федерації футболу України із клопотанням щодо проведення решти футбольних матчів сезону 2013-2014 років у робочий час в будні дні та без присутності глядачів.

Як зазначається в повідомленні, «на сьогодні в державі склалася несприятлива обстановка для проведення футбольних матчів. Це яскраво ілюструють останні резонансні події, якими супроводжувалися футбольні матчі 27 квітня в Харкові та 2 травня в Одесі. У зв’язку із цим МВС було вимушене звернутися до Федерації футболу України, Прем’єр-ліги та Професіональної футбольної ліги із клопотанням щодо проведення решти футбольних матчів сезону 2013-2014 років у робочий час в будні дні та без присутності глядачів».