Біля Ради відбуваються мітинги проти рейдерства і за люстрацію

Як передає кореспондент УНІАН, загалом у двох акціях беруть участь близько 200 осіб.

Учасники одного мітингу, зокрема, виступають за люстрацію Ігоря Діденка, який раніше був першим заступником керівника НАК «Нафтогаз України» і якого 8 травня було призначено на посаду заступника міністра енергетики.

Учасники акції звертаються до прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка із вимогою провести люстрацію у владі.

Читайте такожУ Києві 200 ультрас "Динамо" протестують проти матчів без глядачівМітингувальники скандують: “Зека геть!”. Серед безлічі плакатів, які тримають учасники акції, зокрема такі: “Ні - хабарнику”, “Стоп, корупціонер Діденко!”.

Учасники іншої акції, яка проходить одночасно з першою на площі Конституції, виступають проти рейдерства і приватизації.

Зокрема, вони тримають плакати із написами: “За що стояв Майдан?”, “Ні прихватизації!”, “Не пустимо банду на завод! Ні хабарництву”.

Серед вимог учасників цієї акції також є вимога щодо люстрації.

Як повідомили учасники акції, вони є представниками Чуднівського спиртзаводу і їхній протест стосується, зокрема, “індексації кучмівських зарплат”.