Терористи штурмують військову частину в Донецьку

Про це повідомляють "Новини Донбасу".

Так, повідомляється, що представники сепаратистських організацій і озброєні терористи з ранку 14 травня прийшли до будівлі військової частини № 3037 в Будьонівському районі Донецька з метою захоплення зброї.

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За даними видання, бойовики вимагають від військових визнання так званої Донецької народної республіки та здачі зброї. Керівництво військової частини готове оборонятися від бойовиків і здавати зброю наміру не мають .

Це вже друга спроба бойовиків захопити дану військову частину, розпочата в травні.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, вчора неподалік від Краматорська українські військові потрапили в засідку терористів, в результаті якої загинуло 7 вітчизняних силовиків.