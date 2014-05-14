Кличко закликав усіх українців мобілізуватися на вибори

Про це заявив лідер «УДАРу» Віталій Кличко під час зустрічі з агітаторами, волонтерами та кандидатами в депутати Київради.

«Дуже важливо мобілізувати людей. Довести до кожного, що його голос може бути вирішальним. Наше завдання – отримати як мінімум 50% +1 голос на виборах Президента України. Від цього залежить стабільність в країні. 50% +1 голос на виборах мера столиці. Від цього залежить стабільність у Києві», – наголосив Кличко.

Він зазначив, що настав час усім українцям об’єднатися, щоби зміни в державі відбулися. Кличко підкреслив, що він разом з Петром Порошенком продемонстрував приклад політичного об’єднання. І закликав до об’єднання інших політиків.

Читайте такожОлланд обіцяє посилити санкції щодо Росії у разі зриву українських виборів«Нам вистачить і роботи, і посад. Особисті амбіції потрібно відкинути. Нам потрібно об’єднати людей, об’єднати ідеєю змін в країні. І донести цей сигнал до Сходу України», – зауважив лідер «УДАРу».

«Все, що відбувається в нашій державі, – наша спільна відповідальність. Ніхто в Донецьку, Луганську чи Маріуполі ніколи не думав, що їхніми вулицями будуть нахабно розгулювати люди зі зброєю, братимуть заручників, грабуватимуть магазини та людей. Якщо ми будемо байдужими, таке саме може статися і в Києві», – застеріг Кличко.

Політик зазначив, що українці сьогодні, незалежно від регіону проживання, хочуть миру та спокою, а також почуватися захищеними.

«І наш захист – в наших руках. Для цього потрібно 25 травня бути на виборчих дільницях. Максимальна явка вкрай важлива, зокрема в Києві. Ми, команда Кличка-Порошенка, налаштовані на те, щоби стабілізувати ситуацію в Україні. Впевнений, що ми зможемо реалізувати нашу мету. Питання тільки в тому, наскільки швидко зможемо почати зміни, після першого чи другого туру», – підкреслив лідер «УДАРу».