Кличко закликав усіх українців мобілізуватися на вибори
Сьогодні вкрай важливо довести кожному українцю, що його голос на виборах має велике значення.
Про це заявив лідер «УДАРу» Віталій Кличко під час зустрічі з агітаторами, волонтерами та кандидатами в депутати Київради.
«Дуже важливо мобілізувати людей. Довести до кожного, що його голос може бути вирішальним. Наше завдання – отримати як мінімум 50% +1 голос на виборах Президента України. Від цього залежить стабільність в країні. 50% +1 голос на виборах мера столиці. Від цього залежить стабільність у Києві», – наголосив Кличко.
Він зазначив, що настав час усім українцям об’єднатися, щоби зміни в державі відбулися. Кличко підкреслив, що він разом з Петром Порошенком продемонстрував приклад політичного об’єднання. І закликав до об’єднання інших політиків.
Читайте такожОлланд обіцяє посилити санкції щодо Росії у разі зриву українських виборів«Нам вистачить і роботи, і посад. Особисті амбіції потрібно відкинути. Нам потрібно об’єднати людей, об’єднати ідеєю змін в країні. І донести цей сигнал до Сходу України», – зауважив лідер «УДАРу».
«Все, що відбувається в нашій державі, – наша спільна відповідальність. Ніхто в Донецьку, Луганську чи Маріуполі ніколи не думав, що їхніми вулицями будуть нахабно розгулювати люди зі зброєю, братимуть заручників, грабуватимуть магазини та людей. Якщо ми будемо байдужими, таке саме може статися і в Києві», – застеріг Кличко.
Політик зазначив, що українці сьогодні, незалежно від регіону проживання, хочуть миру та спокою, а також почуватися захищеними.
«І наш захист – в наших руках. Для цього потрібно 25 травня бути на виборчих дільницях. Максимальна явка вкрай важлива, зокрема в Києві. Ми, команда Кличка-Порошенка, налаштовані на те, щоби стабілізувати ситуацію в Україні. Впевнений, що ми зможемо реалізувати нашу мету. Питання тільки в тому, наскільки швидко зможемо почати зміни, після першого чи другого туру», – підкреслив лідер «УДАРу».