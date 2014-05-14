ГРУ РФ наказало терористам деморалізувати українських силовиків і місцеве населення - Тимчук

"За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», структурний підрозділ ГРУ ГШ ЗС РФ в Ростові-на-Дону передав розпорядження керівникам диверсійних груп на Донбасі, які діють спільно з місцевими терористами, організувати інформаційно-психологічні акції, спрямовані на підрив бойового духу українських силовиків і деморалізацію місцевого населення", - написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

Зокрема, дано вказівку по всіх можливих інформаційних каналах поширювати дезінформацію про масову загибель в ході бойових зіткнень українських військовослужбовців, зазначив експерт.