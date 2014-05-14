ГРУ РФ наказало терористам деморалізувати українських силовиків і місцеве населення - Тимчук
12:24, 14 травня 2014Політика
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ГРУ ГШ ЗС РФ віддало наказ терориста організувати інформаційно-психологічні акції, спрямовані на підрив бойового духу українських силовиків і деморалізацію місцевого населення.
ГРУ РФ наказало терористам здійснити дії для деморалізації українських силовиків - Тимчук /REUTERS
"За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», структурний підрозділ ГРУ ГШ ЗС РФ в Ростові-на-Дону передав розпорядження керівникам диверсійних груп на Донбасі, які діють спільно з місцевими терористами, організувати інформаційно-психологічні акції, спрямовані на підрив бойового духу українських силовиків і деморалізацію місцевого населення", - написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
Зокрема, дано вказівку по всіх можливих інформаційних каналах поширювати дезінформацію про масову загибель в ході бойових зіткнень українських військовослужбовців, зазначив експерт.
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