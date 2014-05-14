Філарет: В Донецьку і Луганську священикам УПЦ КП не дають можливості працювати
Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявляє, що в Донецьку і Луганську священикам Української православної церкви Київського патріархату не дають можливості працювати.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Патріарх сказав в інтерв'ю журналістам після завершення літургії у День пам'яті Священномученика Макарія Київського у Володимирському соборі біля мощів Святого.
“Нам відомо, що погрожують і єпископам, і духовенству, роблять перешкоди для віруючих, щоб вони не приходили до наших храмів, примушують духовенство переходити в Московський патріархат”, - сказав Філарет.
Філарет зауважив, що сьогодні священики Київського патріархату змушені переховуватись, але все рівно вони знаходяться серед своїх парафіян. Також він зауважив, що парафіянам фізично перешкоджають заходити в храми Київського патріархату.
Водночас, він підкреслив, що їх єпископи і духовенство мужні і вони не підуть “під Москву, а будуть стояти до кінця”. Філарет підкреслив, що в Київському патріархаті за них моляться.
Він зауважив, що Донбас, як і Крим, - українська земля, і тому своє Україна нікому не віддасть.
“Я сьогодні у проповіді сказав — співаємо: душу і тіло положимо за нашу свободу. Так потрібно не тільки співати, а на ділі показати, що ми можемо покласти і душу, і тіло”, - сказав Філарет.
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Як повідомляв УНІАН, у квітні озброєні російські бойовики почали провокувати зіткнення на сході України і захоплення адміністративних будівель і управлінь правоохоронних органів. З початку квітня у Донецькій і Луганській областях були зафіксовані випадки захоплення в полон з подальшими тортурами українських та іноземних журналістів, українських військовослужбовців, членів місії ОБСЄ, місцевих чиновників і членів проукраїнських партій. Вже відомо про смерть трьох осіб після перебування у полоні у сепаратистів Слов'янська. Крім того, за інакомислення було вбито подружжя місцевих підприємців, фермера і православного священика.