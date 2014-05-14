У Повітряних Силах ЗСУ відновлено боєздатність п’яти підрозділів зенітних ракетних військ.

У Командуванні виду Збройних Сил зазначають, що це стало можливим за рахунок перерозподілу комплектів ЗІП між полками і бригадами та виконанню необхідних ремонтних робіт, до яких, крім штатних спеціалістів, залучалися й фахівці підприємств концерну “Укроборонпром”.Читайте такожМіноборони пояснив, чому українських військових немає на кордоні з Росією

"5 підрозділів – це суттєвий внесок у зміцнення повітряного щита над Україною, але роботи у даному напрямку не зупиняються. Найближчими днями буде завершено відновлення боєздатності ще двох підрозділів", – зазначає головний інженер зенітних ракетних військ Командування Повітряних Сил Збройних Сил України полковник Василь Михиденко.