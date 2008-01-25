Регіонали кажуть, що через ВР артисти театру і кіно втратять свій хліб

Партія регіонів наполягає на відставці міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА за непристойну поведінку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв`ю журналістам народний депутат, член Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ.

Разом із тим він зазначив, що правову оцінку інциденту, що стався між Ю.ЛУЦЕНКОМ і мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, повинні дати правоохоронні органи.

Б.КОЛЕСНІКОВ наголосив, що міністр повинен відповідати перед законом на тих же підставах, що й решта громадян.

«Чим відрізняється від простих громадян міністр внутрішніх справ?», – запитав він.

Кажучи про ситуацію в парламенті, депутат зазначив, що в газах народу Верховна Рада виставляється як «найбільш скандальна і даремна» гілка влади. На його думку, все це «завдяки зусиллям усіх трьох президентів України, починаючи з 1992 року».

Звертаючись до журналістів, Б.КОЛЕСНІКОВ заявив, що вони повинні дякувати парламенту «за постійне ньюсмейкерство».

«Артисти театру і кіно скоро втратять свій хліб, тому що парламент – найкращий театр і кіно. Враховуючи останній «діалог» між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, вже й у спортсменів є конкуренти», – сказав він.