У Раді закликали зупинити стрімку мілітаризацію українського суспільства

Коментуючи цілі і завдання нового об'єднання, його голова - Віталій Грушевський заявив, що «на превеликий жаль ситуація в країні йде виключно по похилій. Те, що раніше ми не могли собі уявити навіть у кошмарному сні, стало суворою реальністю: стрімка мілітаризація настроїв українського суспільства схоже вже перейшла свій Рубікон. Люди на вулицях говорять тільки про війну. Коли раніше хтось вимовляв як побажання слова «миру над головою» - все це здавалося сірим і банальним, зате сьогодні саме мир над головами українців є єдиною і головною цінністю".

Читайте такожУ Раді створено міжфракційне об'єднання "За мир і стабільність"Також політик зауважив, що саме добре розуміючи можливі наслідки, він з колегами прийняв рішення створити це об'єднання.

"Воно відкрите для всіх депутатів. Головна мета одна: як можна швидше повернути мир і спокій в будинку громадян України. Сісти негайно за переговори тим, хто ще може і уповноважений їх вести, прибрати напругу між людьми. Ось це зараз головне, все інше вже просто не має сенсу", - підсумував Віталій Грушевський.