Під час "круглого столу" основною темою повинно бути збереження України - Кравчук

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що в час, коли проти України фактично ведеться війна, даний “круглий стіл” “має особливий статус — кожне наше слово, кожне наше речення має бути наповнене головною темою — що є найголовніше, а найголовніше — це збереження України”.

Кравчук підкреслив, що під час нинішнього заходу необхідно “тлумачити проблеми, а не особистості, їх сучасне і минуле — де вони були в 1917 році і де вони опинилися в 2014 році”.

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В. о. президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов запропонував, щоб нинішній “круглий стіл” вели два колишні президенти України - Леонід Кравчук та Леонід Кучма.