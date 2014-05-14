ЦВК зареєструвала ще 132 міжнародних спостерігачів на вибори президента України

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Комісії, відповідні рішення прийнято сьогодні на засіданні ЦВК.

Зокрема, зареєстровано 49 спостерігачів від Парламентської Асамблеї Ради Європи, 6 – від Парламентської Асамблеї Організації за Демократію та Економічний Розвиток –ГУАМ, 23 – від Українського конгресового комітету Америки, 4 – від Міжнародної комісії з прав людини, 50 – від Комітету "За відкриту демократію".Читайте такожВибори в Україні встановлять рекорд за кількістю спостерігачів – генсек ОБСЄ

Таким чином, загальна кількість зареєстрованих офіційних спостерігачів становить 1262 осіб (від чотирнадцяти міжнародних організацій – 1206 осіб, від шести іноземних держав – 56 осіб).