Референдумів боятися не треба - Тарута

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Загальноукраїнського круглого столу національної єдності.

Він нагадав про свою пропозицію щодо проведення референдуму одночасно із президентськими виборами.

“Я розумію, як гостро сьогодні сприймається слово “референдум”. Боятися його не потрібно в тому контексті, в якій ми ініціювали. Це було консультативне соціологічне опитування, яке мало відповісти на головне питання: це децентралізація влади, тому що через це люди відчують, що вони краще будуть розпоряджатися своїм щастям і своєю роботою. І друге — статус офіційної мови, третє питання - муніципальної міліції”, - сказав Тарута.

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Він зазначив, що стосовно цієї ініціативи було звернення до уряду та в. о. президента Олександра Турчинова і було ухвалено рішення, що «це необхідно зробити».

“Парламент, на жаль, не почув і не підтримав”, - сказав Тарута і висловив думку, що це було “трохи безвідповідально”.

Крім того, Тарута зазначив, що на Донбасі Нацгвардію сприймають як “Правий сектор” і вважають, що в країні подвійні стандарти: “там Майдан можна, а нам це не можна”.

“Необхідно домовитися з тими патріотами, які знаходяться на Майдані: давайте ми приберемо Майдан з Хрещатика», - зазначив Тарута і додав, що позитивно сприйметься на Донбасі. «Комусь буде неприємно чути, але це необхідно робити», - зауважив він.