ЗМІ: У Захарченка знайшли документи, які доводять незаконність придбання "Інтеру" Хорошковським

Про це ЗМІ повідомив один з активістів Самооборони на умовах анонімності, передає РБК-Україна.

"На дачі Захарченка під Києвом було виявлено схованку з документами. Серед іншого, там була папка, повністю присвячена придбанню телеканалу Інтер Валерієм Хорошковським у 2005 р.", - заявив він.

Згідно його словами, папка містить детальну схему повернення колишнім власникам акцій групи "Інтер".

Читайте такожТоменко заперечує можливість націоналізації телеканалу "Інтер" Верховною Радою"Досьє, очевидно, збиралося з метою довести незаконність угоди купівлі-продажу "Інтеру". Папка містить детальні схеми, рішення судів та інші документи", - сказав представник Самооборони.

Він також упевнений, що наявні документи доводять незаконність набуття Хорошковським телеканалу "Інтер".

"Судячи з документів, це було здійснено незаконним шляхом. Дії Хорошковського містять ознаки злочинів", - підкреслив активіст.

Після зняття копій всі знайдені документи будуть передані правоохоронним органам для вивчення.

Як відомо, Валерій Хорошковський став власником 61% акцій телеканалу "Інтер", придбавши їх у вдови Ігоря Плужникова Світлани у вересні 2005 року. Сума угоди перевищила 200 млн доларів.

При цьому в 2009 році МВС проводило розслідування законності деяких операцій, пов'язаних з продажем телеканалу. Зокрема, графологічна експертиза визнала підробленим підпис екс-власника "Інтера" Ігоря Плужникова на довіреності його адвокату Сергію Коннову, що дозволила юристу взяти участь у зборах акціонера "Інтера" ТОВ "Пегас Телебачення", після яких останнє поступилося 10% акцій каналу асоціації "Діловий світ". В результаті "Діловий світ" зосередив у своїх руках контрольний блок-пакет акцій - 61%.

Відповідно, у зв'язку з незаконністю цієї операції можуть бути визнані незаконними подальші операції купівлі-продажу цього пакету акцій.