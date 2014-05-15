Експерт вважає за можливе проведення президентських виборів на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук.

Він нагадав, що представники вищого керівництва країни заявили про те, що на сьогодні вивчається досвід проведення виборів в інших країнах, зокрема в Афганістані.

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«Ми постійно вказуємо на те, що у наших рідних Збройних сил є досвід, і досить таки широкий. Зокрема, під час діяльності українського контингенту в Іраку тричі були проведені вибори, які були визнані такими, що відповідають демократичним нормам, і проходили практично в такій самій ситуації, що і у нас на сході України», - зазначив Тимчук.

За його словами, хоча з технічної точки зору провести вибори в Донецькій і Луганській областях буде складно, але зробити це буде все ж таки можливо.

Додаткову надію, сказав Тимчук, надає те, що в керівництво антитерористичної операції введені люди, які мають досвід забезпечення порядку під час виборів в Іраку.

Тимчук також повідомив, що, на думку експертів, на Донбасі слід було б провести місцеві вибори, щоб там з'явилися люди, які реально можуть представляти регіон і обстоювати думку більшості населення, і вже саме з цими людьми вести діалог.

Як повідомляв УНІАН, у квітні озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі у ряді міст Донецької області, а також в Луганську. Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників.

Українська влада, а також лідери ЄС і США переконані, що Росія шляхом дестабілізації ситуації і провокацій в південних і східних областях України намагається зірвати президентські вибори, призначені на 25 травня.

15 квітня на півночі Донецької області почалася антитерористична операція.

13 травня «співголова тимчасового уряду» самопроголошеної «Донецької народної республіки» Денис Пушилін заявив, що «ДНР» просить Росію розглянути питання про її входження до складу Російської Федерації, а також про те, що виборів президента України 25 травня на території Донецької області не буде.