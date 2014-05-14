Тимчук: У сепаратистів повним ходом пішли внутрішні "розбірки"
02:22, 14 травня 2014Політика
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У сепаратистів виникли внутрішні суперечки, через які мало не загинув самопроголошений "народний губернатор" Луганська Валерій Болотов.
Через внутрішні суперечки мало не загинув самопроголошений "народний губернатор" Луганська Болотов REUTERS
Про це повідомив керівник Центру військово - політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
"У сепаратистів повним ходом пішли внутрішні "розборки". Вожачки різних груп з'ясовують, хто з них більший імператор чергового донбаського хутора... У суєті мало не вбили самозваного "народного губернатора" Луганська В.Болотова", - написав він.
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Нагадаємо: раніше у вівторок представник так званої "Луганської народної республіки" повідомив про те, що Болотов отримав вогнепальне поранення.
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