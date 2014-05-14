Тимчук: У сепаратистів повним ходом пішли внутрішні "розбірки"

Про це повідомив керівник Центру військово - політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"У сепаратистів повним ходом пішли внутрішні "розборки". Вожачки різних груп з'ясовують, хто з них більший імператор чергового донбаського хутора... У суєті мало не вбили самозваного "народного губернатора" Луганська В.Болотова", - написав він.

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Нагадаємо: раніше у вівторок представник так званої "Луганської народної республіки" повідомив про те, що Болотов отримав вогнепальне поранення.