Газета «Лівий берег» відновила вихід в Дніпропетровську

Шеф-редактор газети «Лівий Берег» Соня Кошкіна зазначила, що газета повертається до читачів оновленою, і буде відрізнятися від того формату, який був раніше.

«Лівий берег» повертається до Дніпропетровська через 4 роки. Весь цей час ми дуже сумували за газетою і дуже раді тому, що вона відновила свій вихід. Поки ми говоримо тільки про Дніпропетровськ. Питання про вихід газети в Інших великих містах країни поки що відкрите. Газета повертається оновленою, і буде відрізнятися від того формату, який був раніше. Але найголовніше, що збережуться зоряні автори, а це було і є «фішкою» газети. Сьогодні, у центрі уваги ситуація, що склалася в країні, існує величезний попит, особливо в регіонах, на отримання об'єктивної інформації про події в Україні. Для нас дуже важливо, щоб жителі Дніпропетровська отримували таку інформацію з перших вуст», - сказала Соня Кошкіна.

За словами головного редактора порталу «LB.UA» Олега Базара, газета буде більше дніпропетровською, ніж київською.

«Ми запрошуємо всіх до співпраці, оскільки краще, ніж жителі Дніпропетровська про своєму місті не напише ніхто», - додав він.

Автор газети «Лівий Берег» Артем Шевченко зазначив, що він і далі із задоволенням буде співпрацювати з виданням.

«Мені було приємно співпрацювати з проектом раніше, і я з великим задоволенням буду це робити й надалі. Мені здається, що такий особливий яскравий авторський погляд на журналістику, який був притаманний газеті «Лівий берег» в 2008 і 2009 року, це та головна якість, яку потрібно зберегти і у відновленому виданні», - підкреслив Артем Шевченко.

«Лівий берег» буде поширюватися в точках продажу друкованої преси і в торгових центрах Дніпропетровська. Найближчим часом на газету можна буде оформити передплату.