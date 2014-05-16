У Луганську затримано командира так званої армії "Південь-Схід" - Аваков

17:05, 16 травня 2014
Політика
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Київською спеціальною групою МВС і СБУ 16 травня за рішенням суду одного із районів Луганська затримано командира так званої армії «Південь-Схід» Олексія Рельке.

Аваков повідомляє про успіхи / REUTERS

Про це заяви міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляється на сайті МВС.

Аваков повідомив, що наразі затриманого доставлено до Києва для проведення слідчих дії.

Міністр підкреслив, що Рельке – один із найрадикальніших терористів, які діяли на сході держави.

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