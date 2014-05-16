У Луганську затримано командира так званої армії "Південь-Схід" - Аваков
Київською спеціальною групою МВС і СБУ 16 травня за рішенням суду одного із районів Луганська затримано командира так званої армії «Південь-Схід» Олексія Рельке.
Про це заяви міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляється на сайті МВС.
Аваков повідомив, що наразі затриманого доставлено до Києва для проведення слідчих дії.
Міністр підкреслив, що Рельке – один із найрадикальніших терористів, які діяли на сході держави.
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