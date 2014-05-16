У Луганську затримано командира так званої армії "Південь-Схід" - Аваков

Про це заяви міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляється на сайті МВС.

Аваков повідомив, що наразі затриманого доставлено до Києва для проведення слідчих дії.

Міністр підкреслив, що Рельке – один із найрадикальніших терористів, які діяли на сході держави.

Читайте такожТерористи обстріляли військовий аеродром під Краматорськом - Міноборони

Довідка УНІАН. Після анексії Росією українського Криму, якій передувала військова окупація півострова і нелегітимний референдум про його вихід з України, Росія не облишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі у ряді міст Донецької області, а також у Луганську. Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників.

15 квітня на півночі Донецької області почалася антитерористична операція.