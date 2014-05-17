У Харкові сьогодні відбудеться другий круглий стіл національної єдності

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, захід розпочнеться о 13:00 у готелі «Харків Палас».

Очікується, що в круглому столі візьмуть участь колишні президенти України Леонід Кравчук і Леонід Кучма, прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський, віце-прем`єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Володимир Гройсман, в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, в.о. Харківського міського голови Олександр Новак, народні депутати України, представники органів місцевого самоврядування, громадські діячі, представники релігійних організацій, бізнес-кіл регіону.

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