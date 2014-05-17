Учасники другого круглого столу нацєдності просять Раду ухвалити Меморандум миру і злагоди

Учасники другого Загальноукраїнського круглого столу національної єдності просять Верховну Раду Україну розглянути і ухвалити Меморандум миру і злагоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав перший президент України Леонід Кравчук закриваючи засідання другого Загальноукраїнського круглого столу національної єдності в Харкові.

«Круглий стіл оцінює позитивно (меморандум – УНІАН), звертається, щоб Верховна Рада його розглянула і прийняла», - сказав він. При цьому в ході круглого столу перший президент говорив про необхідність доопрацювання меморандуму та інших документів, які були представлені сьогодні на розгляд круглого столу, включаючи зміни до Конституції.

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Кравчук анонсував, що наступний круглий стіл може відбутися в Черкасах.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на круглому столі народний депутат від Партії регіонів Вадим Новинський зачитав проект меморандуму, який підготувала його політична сила. Серед іншого, в меморандумі планується написати, що Верховна Рада закликає всі сторони конфлікту протягнути один одному руки, відмовитися від радикальних дій і разом повернутися до спільної роботи із захисту демократичної, суверенної і єдиної України, в якій вільно житимуть люди різних національностей, політичних переконань і віросповідань. А також у меморандумі планується висловити підтримку Женевських домовленостей, засудити протиправне застосування зброї і насильство, які привели до масових вбивств людей і інших злочинів проти людства.

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В меморандумі пропонується гарантувати проведення конституційної реформи, в основу якої буде покладена децентралізація державної влади, позаблоковий статус України. Також пропонується записати, що участь у будь-яких економічних, політичних міждержавних союзах приймається виключно за результатами всенародного референдуму.

Також пропонується передбачити можливість жителям регіонів вирішувати свої проблеми на місцевих референдумах.

Також «регіонали» планують передбачити посилення ролі парламенту при внесенні змін до Конституції, проведення судової реформи і правоохоронної реформи, спрощення процедури імпічменту, створення антикорупційного комітету.

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Крім того, вони пропонують закріпити статус російської мови в Конституції.

Пропонується також ухвалити закон про амністію для громадян, які брали участь в акціях масового протесту останнім часом, окрім особливо тяжких злочинів проти життя і свободи людей.

Ще одним пунктом меморандуму пропонується закликати до роззброєння всі незаконні формування, встановлення правопорядку, припинення проведення АТО на південному сході України і повернення військовослужбовців, задіяних в АТО, до місць їх постійної дислокації.