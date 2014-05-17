У Черкасах на пародійному «референдумі» голосують за приєднання Кубані до України

У Черкасах відбувається жартівливий «референдум» за приєднання Кубані до Черкащини. У середмісті протягом дня діють кілька відкритих дільниць у вигляді блокпостів. Там можна проголосувати «за» Україну із Кубанню та «проти».

При чому віддати голос можна не лише за себе, а й за родичів, друзів та домашніх тварин. У самому бюлетені внизу зазначено, що «неправильно заповнений бюлетень вважається недійсним», повідомляє Радіо Свобода.

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Організували «референдум» активісти Правого сектору та ГО «Блокпост».

«Подивившись на «референдуми» щодо приєднання наших земель до Російської Федерації, які відбулися у Криму, на Сході, ми вирішили провести такий собі «референдум» приєднання одвічно української землі – Кубані – до України, безпосередньо до Черкаської області. Такий флешмоб – це наша відповідь Путіну», – розповів активіст Андрій Пащина.

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Станом на 16.00 явка уже становила «98%», зауважили у коментарі Радіо Свобода члени виборчих дільниць. Водночас вони прогнозують, що приєднання Кубані до Черкащини підтримають «близько 140% черкащан».