У Черкасах пофарбували міст у кольори національного прапора

У Черкасах місцеві активісти пофарбували шляхопровід довжиною близько 500 м, який сполучає райони міста «Хімселище» та «Південно-Західний», у кольори національного прапора.

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Як передає кореспондент УНІАН, жителі Черкас за власний кошт придбали фарбу та пофарбували іржавий міст.

До акції долучились більше 30 осіб. Разом вони пофарбували близько половини мосту. Продовжать фарбувати міст активісти 11 травня.