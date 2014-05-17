Сьогодні вночі терористи планують вивезти тіла своїх загиблих до Росії - Тимчук

Сьогодні вночі терористи планують вивезти своїх загиблих на територію Росії.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"За оперативними даними групи "Інформаційний Опір", сьогодні вночі терористи готуються до виведення з території України на територію Росії автоколони з особливим вантажем", - пише Тимчук.

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Він додає, що будуть вивозити трупи терористів, які були знищені у бойових сутичках з українськими силовиками. Їх налічується кілька сотень.

"За нашими даними, прохід автоколони з трупами через держкордон планується в Луганській області", - зазначає Тимчук.

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"Раніше при відході після бойових зіткнень з силовиками бойовики завжди прагнули забрати з собою тіла знищених терористів, - щоб уникнути ідентифікації громадян Росії та військовослужбовців ЗС РФ", - резюмує Тимчук.