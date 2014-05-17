У Макіївці терористи розстріляли людей на зупинці: поранено жінку та дитину

У Макіївці Донецької області невідомі з проїжджаючої машини обстріляли на зупинці людей, в результаті чого були поранені жінка та дитина.

Як повідомили УНІАН очевидці події, близько 12.00 у Макіївці в мікрорайоні Черемушки повз зупинки пасажирського транспорту проїхав автомобіль, з якого по людям були зроблені постріли.

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У прес-службі Донецької облдержадміністрації з посиланням на департамент охорони здоров'я ОДА підтвердили факт того, що в результаті обстрілу в Макіївці були поранені дитина та жінка, які доставлені в лікарню.

Місцеві журналісти в соціальних мережах поширили інформацію, що поранена дитина - дівчинка 7 років, у неї роздроблена кістка, на даний час вона знаходиться у Рудничній лікарні м. Макіївки.

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Як раніше повідомлялося, сьогодні в Луганську на дорозі, що веде до селища Ювілейне, невідомі з автоматів обстріляли автомобіль «Шевроле».

Водій автомобіля від отриманих поранень помер на місці. Пасажира з важкими пораненнями швидкою допомогою доставили в лікарню. Крім цього, постраждали два пішоходи - 47-річна жінка та 27-річна дівчина.