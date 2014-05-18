Нємцов про заклик "Стрєлка" озброїти жінок: У бойовиків закінчилося фінансування

Відеозвернення Ігоря Стрєлкова, який називає себе командувачем ополчення так званої "Донецької народної республіки" до жителів Донбасу, де він закликав жінок озброюватися і йти до терористів воювати, свідчить про те, що у бойовиків закінчилися гроші.

Про це заявив відомий російський політик, опозиціонер Борис Нємцов, повідомляє Gordonua.com.

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«Мені здалося що Стрєлков говорив досить відверто. Він не приховував, що затратив величезні гроші на покупку зброї. Щоправда, не зауважив, звідки взяв ці кошти. У розпорядженні сепаратистів є ракети класу "земля -повітря", якими вони збивають українські вертольоти. Можна тільки уявити масштаби фінансування терористів на Сході України. Нескладно здогадатися, в якій сусідній країні живе настільки серйозний спонсор з дестабілізації ситуації на Донбасі», - сказав Нємцов.

Політик зазначив, що Стрєлков скаржився на бандитизм, що лютує в Донецьку, на постійне мародерство і грабежі.

"Не виключаю , що Стрєлков - ідеаліст , який повірив , що Путін дійсно хоче об'єднати" російський світ". Але у заклику "командувача ополченням" відчувався явний відчай", - зауважив Нємцов.

Разом з тим, російський опозиціонер не виключає, що відеозвернення з проханням про допомогу було записано не тільки до мешканців Донбасу, але й російських бойовиків. У тому числі , бойовикам , які підкоряються главі Чеченської республіки Рамзану Кадирову.

"Зрозуміло, що Стрілок - людина не самостійна. Можливо, його слова - це сигнал не українцям, а саме російським бойовикам: мовляв, справи кепські, потрібна допомога. Сигнал не просто російським бойовикам, а саме кадировцям», - сказав російський політик. Він вважає, що Стрєлкову потрібна не лише фінансова допомога, але й підкріплення у вигляді додаткових сил. Втім, припускає він, «якби у Стрілка не було дефіциту фінансування, він би спокійно найняв терористів, готових за гроші рідну матір вбити».

«Звичайно, це лише моя гіпотеза, але вона вписується в загальну конструкцію операції, розгорнутої Кремлем проти України", - заявив Нємцов.

Політик переконаний, що Путін не піде на пряме військове вторгнення в Україну, а також не приєднає до Росії Донбас, тому що "це занадто дорого. Путін вже подавився Кримом , а якщо Схід України відкусить, не просто подавиться, а сам зникне з політичного небосхилу».

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«Путіну потрібна нестабільність в Україні не для помсти офіційному Києву, а щоб показати насамперед росіянам: мовляв, бачите, народ повалив власного президента і нічого доброго з цього не отримав. Намагається довести власному народу, що повалення президента веде до катастрофи», - підсумував Нємцов.

Як повідомляв УНІАН, Стрєлков (за іншими даними Гиркін, офіцер ГРУ РФ) записав відеозвернення, в якому поскаржився, що жителі Донбасу не хочуть воювати з українським військовими.

«Я не очікував, що на всю область не знайдеться і тисячі чоловіків, готових захищати свій край», - поскаржився Стрєлков.