Терористи в Горлівці не збираються йти і чекають "особливого розпорядження з центру"

Сепаратисти, що захопили міське управління міліції Горлівки Донецької області, збираються утримувати будівлю «до особливого розпорядження з центру в Слов'янську».

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськуправління міліції, про це сепаратисти заявили в ході переговорів з правоохоронними органами.

18 квітня представники обласного і міського управлінь міліції спільно з представниками так званої «Донецької народної республіки» прибули до адмінбудівлі УВС Горлівки і провели з загарбниками переговори.

Для переговорів від імені керівництва Горлівського міськуправління міліції сепаратисти запропонували кандидатуру начальника кримінальної міліції Германа Приступи. Близько 17.00 полковника міліції у супроводі озброєних людей провели в будівлю для розмови з старшим групи – Ігорем Безлером. Діалог проходив у кабінеті начальника міліції громадської безпеки Миколи Зикова, у присутності «народного начальника» Олександра Шульженка.

«На початку переговорів мною було зроблено акцент на тому, що через дії з захоплення УВС міліція не може виконувати свої функції в повному обсязі, - розповів Приступа. - Як результат - у місті спостерігається сплеск злочинності, внаслідок чого страждає мирне населення. Особи в масках з битами заходять у магазини до приватних підприємців і вимагають матеріальні цінності «для потреб революції». На що Безлер повідомив, що до цих осіб його група не має жодного відношення, і готовий разом з міліцією покласти край цим правопорушенням, але яким чином - відповісти не зміг. Далі розмова йшла про те, що оскільки в УВС перебувають озброєні особи (з автоматами Калашникова, помповою зброєю і пістолетами Макарова), то у разі проведення силової операції із звільнення адмінбудівлі до них може бути застосована зброя на ураження, що може спричинити людські жертви. Постраждають особливо ті, хто залучений для зовнішньої охорони будівлі, а це в основному підлітки з числа місцевих жителів».

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За словами Приступи, «у відповідь Безлер заявив, що в будівлі знаходяться «перевірені» люди, і всіх цивільних осіб він прибрав, і додав, що «з центру в Слов'янську» є наказ утримувати будівлю за будь-яку ціну, тому розраховує на відповідну допомогу». Крім того, Безлер заявив, що «у самої групи «достатньо сил і засобів, щоб обороняти будівлю й надалі, тому добровільно здаватися вони не мають наміру, але як альтернатива можуть піти на поступки, якщо їм нададуть для дислокації будівлю міського відділу СБУ, сказав Приступа. За його словами, він пояснив сепаратистам, що міліція - поза політикою, і основне її завдання полягає в забезпеченні порядку в місті і спокою населення.

Також Приступа після переговорів, які виявилися безрезультатними, звернувся до жителів Горлівки: «Я звертаюся до всіх жителів міста, особливо до жінок, щоб вони переконали своїх синів, братів, батьків і чоловіків утриматися від відвідин будівлі міськуправління міліції, а тим більше брати участь у яких-небудь діях самостійно або на чиєсь прохання і не піддаватися на провокації. Пам'ятайте, що ваше життя і життя ваших близьких – у ваших руках».

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня в Горлівці сепаратисти захопили міське управління міліції і міськраду.