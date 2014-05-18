Аеропорти Криму залишаються закритими з-за підвищеного ризику для безпеки польотів - Міністерство

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, про відновлення авіасполучення буде офіційно повідомлено ним або Державіаслужбою.

”Будь-які польоти, що здійснюються до аеропортів Криму, є незаконними та такими, що не відповідають вимогам безпеки польотів”, - наголосили у міністерстві.