Аеропорти Криму залишаються закритими з-за підвищеного ризику для безпеки польотів - Міністерство
22:06, 18 травня 2014Політика
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Міністерство інфраструктури України повідомляє, аеропорти Криму залишаються закритими через підвищений ризик для безпеки польотів цивільних повітряних суден.
Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, про відновлення авіасполучення буде офіційно повідомлено ним або Державіаслужбою.
”Будь-які польоти, що здійснюються до аеропортів Криму, є незаконними та такими, що не відповідають вимогам безпеки польотів”, - наголосили у міністерстві.
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