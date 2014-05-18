Аеропорти Криму залишаються закритими з-за підвищеного ризику для безпеки польотів - Міністерство

22:06, 18 травня 2014
Політика
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Міністерство інфраструктури України повідомляє, аеропорти Криму залишаються закритими через підвищений ризик для безпеки польотів цивільних повітряних суден.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, про відновлення авіасполучення буде офіційно повідомлено ним або Державіаслужбою.

”Будь-які польоти, що здійснюються до аеропортів Криму, є незаконними та такими, що не відповідають вимогам безпеки польотів”, - наголосили у міністерстві.

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