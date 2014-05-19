Коломойський не виключає того, що займеться політикою

Про це він сказав в інтерв'ю LB.ua відповідаючи на питання про терміни перебування на посаді губернатора.

"Стільки, скільки потребує ситуація", - сказав Коломойський.

Індикатором того, що ситуація більше не вимагає, за словами чиновника, буде "настання миру".

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"Я не знаю як і скільки мені доведеться губернатором пропрацювати, як буде розвиватися ситуація в Україні. Може, на той момент, мені вже нецікавий буде бізнес, і я вирішу зайнятися політикою", - додав він.

При цьому Коломойський, підкреслив, що це не є презентацією його подальших намірів.

"Ні, це - точно ні. Просто не виключаю нічого, оскільки всяке в житті буває. Я завжди кажу: мій перший план - не мати ніяких планів", - сказав він.