Регіонали сподіваються, що ВР узгодить «Меморандум миру та злагоди» до 12 години
Про це нардеп Валерій Писаренко сказав у сесійній залі ВР після завершення перерви, оголошеної на вимогу ПР та КПУ.
Народний депутат від Партії регіонів Валерій Писаренко зазначає, що наразі відбуваються консультації і до 12 години може бути узгодженим текст «Меморандуму миру та злагоди».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у сесійній залі ВР після завершення перерви, оголошеної на вимогу ПР та КПУ.
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«В парламенті розпочався процес узгодження позицій і зараз керівники фракцій домовилися доопрацювати текст «Меморандуму миру та злагоди», який був запропонований нашим колегою Новинським», - сказав депутат.
Він висловив сподівання, що до 12 години вдасться вийти на спільний текст, який буде проголосований парламентом.