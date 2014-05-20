Українські десантники знищили 2 блокпости терористів у Краматорську

Українські військові ліквідували два блокпости терористів у Краматорську.

Про це повідомив керівник оперативної групи з інформування АТО Владислав Селезньов на своїй сторінці у Facebook.

"Днями учасники антитерористичної операції здійснили превентивні дії, спрямовані на нейтралізацію бойовиків, які здійснюють теракти у населених пунктах на сході України. В ході операції українські десантники знищили два блокпости сепаратистів у місті Краматорськ", - повідомив він.

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Селезньов зазначив, що постраждалих серед українських силовиків та мирних мешканців населеного пункту немає.

"Керівництво антитерористичної операції вкотре підкреслює, що дії особового складу АТО спрямовані проти бойовиків. Учасники незаконних збройних формувань повинні скласти зброю. В іншому випадку до них буде застосовано весь комплекс заходів задля нейтралізації", - нагадав він.