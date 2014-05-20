Кличко закликав об'єднати посади столичного голови та очільника КМДА

Для проведення реальних реформ у Києві необхідно об'єднати посади мера столиці та голови КМДА. Про це заявив лідер «УДАРу», кандидат у мери Києва Віталій Кличко.

Читайте такожКличко та воїни-афганці підписали угоду про стратегічне партнерство «Кияни дають меру повноваження відстоювати їхні права, і він повинен мати важелі впливу. З нинішніми повноваженнями це неможливо. Тому ми маємо повернутися до об'єднання посад», – сказав Віталій Кличко. За словами політика, дуже дивним є той факт, що деякі колеги по коаліції не хочуть ухвалювати запропонований «УДАРом» відповідний проект закону. «Якщо ми не проголосуємо зараз цей закон, перед виборами, то ми повинні повернутися до цього питання після виборів», – додав він. При цьому, вважає лідер «УДАРу», якщо не вдасться ухвалити відповідний закон, то новий Президент України повинен призначити обраного киянами мера і головою КМДА.

Крім того, додав Кличко, жодну реформу не вдасться здійснити без подолання корупції. «Нам потрібно зруйнувати корупцію, щоб гроші зі столичного бюджету не розкрадалися, а йшли справді на розвиток міста», – наголосив лідер «УДАРу» .