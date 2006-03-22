Омельченко своїм кріслом поступиться лише жінці

Київський міський голова Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО нагадує, що після нього мером столиці буде жінка.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Ви забули, що я вам говорив 4 роки тому, що мером Києва після мене буде жінка. А ви не хочете цього запам’ятати”, - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО журналістам і представникам політичних сил, як ц підняли питання щодо можливих його наступників на посаді мера Києва.

На запитання, чи знайшов він цю жінку, О.ОМЕЛЬЧЕНКО відповів з посмішкою: “Вона мене повинна знайти, а не я її”.