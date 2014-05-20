Жінкам, які проганяли терористів з Краматорська, погрожують "повісити на георгіївських стрічках"

Жінки відмовилися визнавати авторитет чоловіків зі зброєю, йдеться в сюжеті спецвипуску ТСН.

Софія Успішна разом із дочкою помітили біля свого будинку мікроавтобус з озброєними людьми в камуфляжі. Беззбройні, вони вимагали, аби терористи покинули їхнє місто. Ті спочатку їм погрожували, а потім сховалися на території шиферного заводу, що розташований біля хати жінок. Вночі, за словами Успішної, терористи залишили територію заводу.

Читайте такожНємцов про заклик "Стрєлка" озброїти жінок: У бойовиків закінчилося фінансуванняАле їм почали дзвонити невідомі й погрожувати. Зокрема, один представився полковником ФСБ і пообіцяв із ними розправитися.

"Погрожують по телефону. Розповідають, як вони повісять на георгіївських стрічках", - каже одна з мешканок Краматорська.

Міліція, кажуть жінки, на їхні заяви не реагує. Журналісти звернулася по допомогу до українських військових із проханням, щоби ті захистили родину. Там обіцяли допомогти.

Як повідомлялося раніше, беззбройні жінки з Краматорська прогнали терористів від свого будинку.