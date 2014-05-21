Правоохоронці затримали самопроголошеного «мера» Тореза Полторацьку

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, незважаючи на офіційні застереження від Служби безпеки України та Генеральної прокуратури про неприпустимість підтримки сепаратистських проявів, вона продовжувала діяльність на підтримку структур, які готували та організували проведення псевдореферендуму 11 травня у Торезі.

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Із затриманою проводяться слідчі дії. Полторацька доправлена до Києва, де їй буде оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України.