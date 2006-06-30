Москва звинувачує Київ у продажу крилатих ракет Ірану і Китаю

У п`ятницю віце-прем`єр - міністр оборони РФ Сергій Іванов заявив про те, що Росія має в своєму розпорядженні дані про те, що кілька років тому українська фірма поставила за рубіж 12 крилатих ракет великої дальності.

"Українська фірма "Прогрес", яка є дочірнім підприємством "Укрспецекспорту", в 2000 і 2001 роках поставила шість крилатих ракет Х-55 до Китаю і ще шесть таких же ракет - до Ірану", - заявив Іванов.

За його словами, це радянські ракети великої дальності (більше 1000 км) повітряного базування. "Це грубе порушення режиму з контролю за ракетними технологіями, учасником якого є Україна", - сказав Іванов.

Він відзначив, що в Україні у зв`язку з цим було порушено кримінальну справу і були проінформовані спеціальні міжнародні органи. За словами міністра оборони, відома назва кіпрської офшорної компанії, через яку була проведена нелегальна проплата за цю операцію і сума (проплати). Іванов відзначив, що це був єдиний випадок порушення режиму нерозповсюдження ракетно-ядерних технологій на території СНД.

Компетентні органи в Україні поки не коментують заяву Іванова.

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