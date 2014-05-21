КПУ на межі зникнення у ВР: одна з найбагатших жінок-депутатів виходить із фракції

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві депутата Калетник.

Вона повідомила, що сьогодні подала заяву про вихід зі складу фракції КПУ. «Я вважаю, що в цей складний для країни час партія повинна була б займати не аморфну позицію, а самоочиститися від функціонерів, які втратили енергію до перемоги та досі здебільшого прагнуть інертно спостерігати за тим, що відбувається, а не діяти, щоб змінити ситуацію. Від тих партійців, яким не потрібна реальна боротьба, достатньо лише її імітації».

За словами Калетник, «ще одним кроком могло б стати оновлення партії та її прихильників шляхом залучення молоді, представників середнього та малого бізнесу, які прагнуть побудувати сильну та успішну Україну». «Але для таких людей, - зазначає депутат, - дуже важлива ідеологічна платформа, яка базується на сильній державі, що не лише розвиває інфраструктуру, а й забезпечує рівні можливості й соціальні ліфти, при яких потенціал кожної людини був би розкритий та працював через благо суспільне на благо особисте. Адже багатство країни - не природні ресурси, не нафтові свердловини, а люди, які, використовуючи свій потенціал, черпають все краще ззовні, готові вчитися у всього світу, щоб вкладати отримані знання у побудову своєї країни. Саме такі люди писатимуть сценарій розвитку України».

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При цьому Калетник зауважила, що не має сумнівів щодо «цілісності та ефективності комуністичної ідеології, в основі якої закладено марксистську економічну теорію».

«Якщо поглянути на досвід успішних країн, таких, приміром, як Китай, котрі навчилися ефективно використовувати цю теорію, не заперечуючи при цьому право приватної власності, можна з легкістю знайти беззаперечне підтвердження її дієвості. І вона могла б надати основу для розвитку нашої країни, яка має неймовірний експортний потенціал. На жаль, комуністична ідеологія сприймається в нашому суспільстві через призму певних стереотипів, які заважають людям її об’єктивно оцінювати», - зазначила Калетник.

Вона висловила переконання, що «ми зможемо досягти реальних успіхів та дійсно зробити нашу країну процвітаючою, якщо політика буде інструментом, який не викликає відторгнення у суспільстві, а є основою для побудови взаємовідносин між людьми».

Також Калетник наголосила, що планує продовжувати свою політичну діяльність.